Про це президент України повідомив в інтерв'ю ТСН.

США готують гарантії безпеки

Україна наразі працює з американською стороною задля сильних гарантій безпеки, які мають захистити країну у разі нового нападу Росії.

Водночас Зеленський вважає, що припинення вогню зараз потрібне як Україні, так і Росії, адже нікому не відомо, яким буде завершення війни.

За оцінками глави держави, попри спроби агресора зламати нашу державу, Україна перебуває у "непоганій формі", тоді як російська економіка зіткнулась зі значними проблемами.

Президент закликав українців зосередитися на збереженні внутрішньої єдності, взаєморозуміння та поваги, щоб не дати ворогу "зламати нас".

У всіх є кроки, у всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать у світі, то він нічого не зробить з Україною, абсолютно нічого, не зможе зламати нас. Але він дуже розраховує, безумовно, на це. Не з початку війни не зламав нас, хоче це зробити в якийсь момент,

– сказав Зеленський.

До слова, Україна не піде на територіальні поступки та не залишить Донбас, адже ніхто не гарантує, що Росія не піде далі, сказав президент.