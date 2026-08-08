Об этом президент Украины сообщил в интервью ТСН.

США готовят гарантии безопасности

Украина в настоящее время работает с американской стороной над обеспечением надежных гарантий безопасности, которые должны защитить страну в случае нового нападения со стороны России.

В то же время Зеленский считает, что прекращение огня сейчас нужно как Украине, так и России, ведь никому не известно, каким будет завершение войны.

По оценкам главы государства, несмотря на попытки агрессора сломать наше государство, Украина находится в "неплохой форме", в то время как российская экономика столкнулась со значительными проблемами.

Президент призвал украинцев сосредоточиться на сохранении внутреннего единства, взаимопонимания и уважения, чтобы не дать врагу "сломать нас".

У всех есть шаги, у всех есть вызовы, у всех есть своя работа. Но если мы так будем стоять, знаете, сильным государством, которое все так видят в мире, он ничего не сделает с Украиной, абсолютно ничего, не сможет сломать нас. Но он очень рассчитывает, безусловно, на это. Не с начала войны не сломал нас, хочет это сделать в какой-то момент,

– сказал Зеленский.

Кстати, Украина не пойдет на территориальные уступки и не покинет Донбасс, ведь никто не гарантирует, что Россия не пойдет дальше, сказал президент.