Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з 24 Каналом запропонував механізм, який дозволить в майбутньому стягнути з Росії компенсацію за проблеми, які вона створила українським підприємцям. Він пояснив, як це вплине на ситуацію всередині Росії.

Атаки росіян по Україні мають перетворюватися на їхні пасиви

Ус наголосив, що затримки з постачанням товарів до українських торгівельних мереж згодом будуть усунуті. Адже буде потрібний тривалий час для вибудовування паралельних маршрутів постачання, логістики, зберігання товарів.

Експерт запропонував механізм відшкодування Росією збитків за удари по Україні: дивіться відео

Ворог завдав ударів по місту Бровари, яке практично межує з Києвом. Там дуже багато складських приміщень, які забезпечують столицю. Тому це, на його думку, дуже болючий удар по можливості українського бізнесу працювати.

Тому зараз слід домовлятися з партнерами про те, щоб реєстр збитків, який відкрито в Гаазі, наповнювався всією інформацією щодо наслідків ударів по українських торгівельних мережах та іншому бізнесу, які втрачають через Росію. І під ці цифри, які будуть зазначені як завдана шкода, треба випускати цінні папери. Для того щоб гроші на відновлення отримував український бізнес, а надавали їх європейські партнери,

– пояснив Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Водночас потрібно узгодити з партнерами, щоб для Росії зняття санкцій було можливим лише тоді, коли вона покриє ці збитки. Тому усі ці атаки росіян, за його словами, мають перетворюватися на їхні пасиви.

Це має посилити тиск на Росію. Вона, звичайно, не хоче його сприймати, але вже є багато розмов про внутрішньоелітні конфлікти. Різні групи впливу – військові, спецслужби – хочуть продовження війни, а економічний блок наполягає на тому, що війна дуже небезпечна. Тому необхідно, щоб ці суперечки всередині Росії посилювались,

– підкреслив Іван Ус.

Тому, на його думку, й потрібно, щоб запрацював механізм випуску цінних паперів під суми, яка Росія буде винна українському бізнесу за завдання ударів. І головне – важливо ув'язати санкції з оплатою цього боргу. Це може підштовхнути окремих представників російської еліти замислитися щодо зміни режиму в країні.

Нагадаємо, що під час атаки вночі 5 серпня, Росія застосувала 24 балістичні та 4 протикорабельні ракети та понад сотню "Шахедів". Росіяни завдали ударів, зокрема, по інфраструктурі "Епіцентру", складу Rozetka, магазинах "Новус" та терміналах "Нової пошти". Крім того, призупинилась робота заводу Epicentr Ceramic Corporation, який виробляв кераміку.