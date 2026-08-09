Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в беседе с 24 Каналом предложил механизм, который позволит в будущем взыскать с России компенсацию за проблемы, которые она создала украинским предпринимателям. Он объяснил, как это повлияет на ситуацию внутри России.

Атаки россиян на Украину должны превращаться в их пассивы

Ус подчеркнул, что задержки с поставками товаров в украинские торговые сети со временем будут устранены. Ведь потребуется длительное время для выстраивания параллельных маршрутов поставок, логистики и хранения товаров.

Эксперт предложил механизм возмещения Россией убытков за удары по Украине: смотрите видео

Враг нанес удары по городу Бровары, который практически граничит с Киевом. Там очень много складских помещений, обеспечивающих столицу. Поэтому это, по его мнению, очень болезненный удар по способности украинского бизнеса работать.

Поэтому сейчас следует договариваться с партнерами о том, чтобы реестр убытков, открытый в Гааге, пополнялся всей информацией о последствиях ударов по украинским торговым сетям и другому бизнесу, которые несут потери из-за России. И под эти цифры, которые будут указаны как нанесенный ущерб, нужно выпускать ценные бумаги. Для того чтобы деньги на восстановление получал украинский бизнес, а предоставляли их европейские партнеры,

– пояснил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

В то же время необходимо согласовать с партнерами, чтобы снятие санкций с России было возможно только тогда, когда она покроет эти убытки. Поэтому все эти атаки россиян, по его словам, должны превращаться в их пассивы.

Это должно усилить давление на Россию. Она, конечно, не хочет его воспринимать, но уже много говорят о внутриэлитных конфликтах. Различные группы влияния – военные, спецслужбы – хотят продолжения войны, а экономический блок настаивает на том, что война очень опасна. Поэтому необходимо, чтобы эти споры внутри России усиливались,

– подчеркнул Иван Ус.

Поэтому, по его мнению, и нужно, чтобы заработал механизм выпуска ценных бумаг на сумму, которую Россия будет должна украинскому бизнесу за нанесение ударов. И главное – важно увязать санкции с погашением этого долга. Это может подтолкнуть отдельных представителей российской элиты задуматься об изменении режима в стране.

Напомним, что во время атаки ночью 5 августа Россия применила 24 баллистические и 4 противокорабельные ракеты, а также более сотни "Шахедов". Россияне нанесли удары, в частности, по инфраструктуре "Эпицентра", складу Rozetka, магазинам "Новус" и терминалам "Новой почты". Кроме того, приостановилась работа завода Epicentr Ceramic Corporation, производившего керамику.