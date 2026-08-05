После ночной атаки компания сообщила о серьезных разрушениях своей производственной и логистической инфраструктуры. В результате ударов в Калиновке погиб сотрудник предприятия.

Что же уничтожила ночная атака?

В результате атаки был полностью уничтожен логистический центр в Киеве на улице Вискозной, а также два больших складских комплекса. Существенные потери понес и завод Epicentr Ceramic Corporation, где российская ракета попала прямо в производственную площадку.

Прямые попадания фактически остановили работу предприятия, которое являлось одним из крупнейших производителей керамической плитки в Украине. Отдельно в компании подчеркнули, что масштабы ущерба еще уточняются, однако восстановление может длиться до двух лет.

По данным компании, один из важнейших логистических объектов полностью сгорел в Киеве. В Калиновке удар пришелся на логистически-производственный комплекс, где также разрушилась инфраструктура рядом с предприятием.

Во время атаки погиб работник, еще три человека получили ранения и находятся в больнице.

Кроме производственных мощностей, огонь уничтожил и парковку возле комплекса, где сгорели 20 частных автомобилей сотрудников.

Последствия российского террора / Фото из фейсбука Эпицентра

Почему Эпицентр переносит производство за границу?

В компании сообщили, что на заводе Epicentr Ceramic Corporation разрушены все печи, так что возобновить производство на месте сейчас невозможно.

Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за границей,

– отметили в компании.

Параллельно готовится запуск еще одной производственной площадки в Украине на другом предприятии.

Что говорят в компании о последствиях удара?

В Эпицентре подчеркнули, что масштабы нанесенного ущерба еще окончательно не подсчитаны. В то же время там подчеркивают, что речь идет не только о финансовых потерях, но и ударе по украинскому производству, логистике и рабочим местам.

Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться,

– заявили в компании, выразив соболезнования семьям погибших.

Там также высказали слова поддержки другим украинским бизнесам, страдающим российскими атаками.

Напомним, Укрзализныця заявила, что в результате массированной атаки на территории железнодорожной платформы возле логистических центров погибли люди.