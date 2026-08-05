Після нічної атаки компанія повідомила про критичні руйнування своєї виробничої та логістичної інфраструктури. Унаслідок ударів в Калинівці загинув співробітник підприємства.

Що саме знищила нічна атака?

Внаслідок атаки було повністю знищено логістичний центр у Києві на вулиці Віскозній, а також два великі складські комплекси. Суттєвих втрат зазнав і завод Epicentr Ceramic Corporation, де російська ракета влучила просто у виробничий майданчик.

Прямі влучання фактично зупинили роботу підприємства, яке було одним із найбільших виробників керамічної плитки в Україні. Окремо в компанії наголосили, що масштаби збитків ще уточнюють, однак відновлення може тривати до двох років.

За даними компанії, один із найважливіших логістичних об'єктів повністю згорів у Києві. У Калинівці удар припав на логістично-виробничий комплекс, де також зазнала руйнувань інфраструктура поруч із підприємством.

Під час атаки загинув працівник, ще троє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Крім виробничих потужностей, вогонь знищив і парковку біля комплексу, де згоріли 20 приватних автівок співробітників.

Наслідки російського терору / Фото з фейсбуку Епіцентру

Чому "Епіцентр" переносить виробництво за кордон?

У компанії повідомили, що на заводі Epicentr Ceramic Corporation зруйновано усі печі, тож відновити виробництво на місці зараз неможливо.

Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном,

– зазначили в компанії.

Паралельно готують запуск ще одного виробничого майданчика в Україні на іншому підприємстві.

Що кажуть у компанії про наслідки удару?

В "Епіцентрі" підкреслили, що масштаби завданих збитків ще остаточно не підраховані. Водночас там наголошують, що йдеться не лише про фінансові втрати, а й про удар по українському виробництву, логістиці та робочих місцях.

"Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися",

– заявили в компанії, висловивши співчуття родинам загиблих.

Там також висловили слова підтримки іншим українським бізнесам, які потерпають від російських атак.

Нагадаємо, Укрзалізниця заявила, що внаслідок масованої атаки на території залізничної платформи біля логістичних центрів загинули люди.