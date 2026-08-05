Про це інформує Укрзалізниця.
Детальніше про наслідки
Станом на ранок на місцях атаки у Броварському районі Київщини продовжують працювати оперативні служби та тривають відновлювальні роботи. Про відновлення руху у компанії повідомлять додатково.
За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів,
– заявили в Укрзалізниці.
Там також уточнили, що під час масованої атаки вночі рух поїздів та роботу станцій призупиняли, а персонал станцій та пасажирів евакуювали.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Залізничники попередили про можливі зміни у графіку руху поїздів внаслідок масованого обстрілу.
Нагадаємо, після російської атаки наслідки фіксують у Бучанському, Броварському та Фастівському районах. Там виникали численні пожежі. Відомо про щонайменше 14 загиблих та понад 20 постраждалих.