Про наслідки обстрілу Київської області повідомили в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Масований удар по Київщині 5 серпня: що відомо про наслідки?

Російська масована повітряна атака вночі 5 серпня головно була спрямована на Київ, там є руйнування у кількох районах міста. Але бив ворог і по Київській області.

Балістичний та дроновий обстріл зачепив одразу кілька районів, про що повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, під удар потрапили Бучанський, Броварський та Фастівський райони.

Найбільше руйнувань зафіксували у Броварському , де пошкоджені складські будівлі та виробничі приміщення місцевих підприємств.

, де пошкоджені складські будівлі та виробничі приміщення місцевих підприємств. У Бучанському та Фастівському районах шкоди так само зазнали складські комплекси.

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Відповідні служби продовжують обстежувати території та фіксувати всі наслідки обстрілу. На жаль, є поранені – кількість та стан ще уточнюють.