Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по території України. Ворог застосував протикорабельні ракети, балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

За даними Повітряних сил ЗСУ, атаку розпочали ще ввечері 4 серпня – близько 18:00. Загалом противник використав 4 протикорабельні ракети "Циркон/Онікс", 24 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400, а також 115 ударних БпЛА.

Росія запускала ракети з території Курської, Ростовської та Брянської областей, а також із тимчасово окупованих територій. Безпілотники ворог спрямовував із кількох напрямків – зокрема з Курська, Міллерового, Орла, окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Основним напрямком російської атаки стала Київська область. Саме на цьому напрямку було зосереджено значну частину ворожих засобів повітряного нападу.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 98 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Дрони були збиті на півночі, півдні та сході України.

Водночас повністю відбити атаку не вдалося. Повітряні сили повідомили про влучання ракет і 17 ударних безпілотників на 26 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей ще у шести місцях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в українському повітряному просторі ще залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у Києві через російський удар виникли пожежі та руйнування у кількох районах міста – Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському. За даними ДСНС, у столиці внаслідок атаки загинула одна людина, ще 26 осіб отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені обстрілом, однак аварійно-рятувальні роботи на окремих ділянках тривають.

Київська міська влада також повідомляла про пошкодження цивільної інфраструктури, складських та нежитлових приміщень, а також про роботу екстрених служб на місцях влучань. Крім того, у всіх районах Києва зафіксовані підвищені показники концентрації шкідливих речовин через наслідки ворожих атак. Мешканцям радять залишатися вдома та не відчиняти вікна через критичне погіршення стану повітря.