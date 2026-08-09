Про це 9 серпня повідомив президент України.

Україна відповість на російський терор

Цього дня глава держави заслухав доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького та говорив із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. У розмовах йшлось по захист українських міст і реагування на російські атаки.

Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії,

– сказав Зеленський.

Президент також подякував Збройним Силам та Службі безпеки України за продовження операцій проти російської нафтопереробки. Також Сили оборони відпрацювали по ворожих зенітних ракетних комплексах, радіолокаційних станціях, а також по інфраструктурі противника в Азовському та Чорноморському регіонах.

"Єдина причина, чому це досі триває, – це російське небажання війну цю закінчувати", – додав Зеленський.

На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках, і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей,

– анонсував глава держави.

Також президент заявив, що станом на вечір досі триває ліквідація наслідків нічної атаки росіян на Одесу. Внаслідок ударів без електроенергії залишились 300 тисяч сімей – третину вже заживили.

До того ж ворог завдавав ударів по Харківщину, Павлограду, Херсону, Сумщині та Житомирщині.