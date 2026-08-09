Об этом 9 августа сообщил президент Украины.
Украина ответит на российский террор
В этот день глава государства заслушал доклады премьер-министра Сергея Корецкого и беседовал с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. В разговорах речь шла о защите украинских городов и реагировании на российские атаки.
Совершенно справедливые ответы есть, на каждый русский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России,
– сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил Вооруженные Силы и Службу безопасности Украины за продолжение операций против российской нефтепереработки. Также Силы обороны отработали по вражеским зенитным ракетным комплексам, радиолокационным станциям, а также по инфраструктуре противника в Азовском и Черноморском регионах.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Единственная причина, почему это до сих пор продолжается – это российское нежелание войну эту заканчивать", – добавил Зеленский.
На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО – для защиты нашего государства, наших людей,
– анонсировал глава государства.
Также президент заявил, что на вечер до сих пор продолжается ликвидация последствий ночной атаки россиян на Одессу. В результате ударов без электроэнергии остались 300 тысяч семей – треть уже заживили.
К тому же враг наносил удары по Харьковщине, Павлограду, Херсону, Сумщине и Житомирщине.