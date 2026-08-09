Про це пише NewsMaker із посиланням на поліцію.

Що відомо про інцидент?

Повідомлення про вибух поблизу Крокмаза правоохоронці отримали близько 13:20 у неділю, 9 серпня. На місці після вибуху виникла пожежа сухої рослинності.

До району події прибули відповідні служби, які розпочали ліквідацію загоряння та обстеження території. Під час огляду фахівці виявили уламки, які попередньо можуть бути частинами бойового безпілотника.

Молдовська поліція наразі не повідомляє остаточний тип або походження апарата. Для встановлення всіх обставин вибуху на місці працюють вибухотехніки.

Це не перший подібний інцидент у Молдові останнім часом. 5 серпня на території країни вже виявляли уламки безпілотника. Фрагменти знайшли за межами населеного пункту Валень. Після проведення відповідної експертизи молдовські фахівці підтвердили, що уламки належали російському ударному безпілотнику "Герань-2".

Важливо знати! "Герань-2" – російське позначення ударних дронів іранського походження Shahed-136, які Росія масово використовує під час атак по Україні.

Нагадаємо, 9 серпня біля чорноморського узбережжя Туреччини виявили невідомий підводний безпілотний апарат. Інцидент стався в районі провінції Артвін, неподалік порту Хопа та узбережжя Есенкії.

Після виявлення апарата до місця направили підрозділи берегової охорони, а в районі посилили заходи безпеки. Через близькість дрона до берегової лінії також перекрили автомобільну дорогу між Кемальпашею та Хопою в обох напрямках. Турецькі служби наразі працюють на місці та встановлюють обставини появи апарата біля узбережжя.

Водночас його точні характеристики, призначення та походження поки що невідомі. Оостаточну інформацію про підводний безпілотник мають встановити після завершення розслідування.