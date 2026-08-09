Це доводить відсутність російської опозиції. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що російський диктатор й надалі буде отримувати бажану кількість голосів і для партії, і згодом для себе на президентських виборах.

Вибори у Росії

Політолог зауважив, що цього тижня один з лідерів партії "Родіна" і один з пропагандистських голосів Кремля Журавльов подав позов до Верховного суду Росії щодо дискваліфікації партії "Яблуко", роблячи з неї ядро опозиційності.

Хоча насправді весь передвиборчий процес у них перетворився в мілітарну пропаганду. Будь-які заклики про зупинку війни повністю присікаються. Є намагання створити загальносуспільне схвалення майбутньої політики Путіна,

– наголосив він.

Чаленко схарактеризував вибори у Росії

Очевидно, що через 4 роки і під час президентських виборів для російського диктатора "намалюють" будь-які цифри. Звичайно, що рівень підтримки партії "Єдина Росія" падає, але завдяки тотальній кампанії результат буде не менш фейковим за вже легендарні 146%, які свого часу були на одних із загальнонаціональних виборів країни-агресорки.

За словами Чаленка, у цьому є велика проблема – після виборів до Держдуми Кремль може проголосити нову хвилю мобілізації. Політолог припустив, що це може відбутись і раніше, адже хвиля незрозумілої хворої ейфорії, яку намагається розкрутити Москва, жодним способом не зіставляється з тими реаліями, які є, не зіставляється зі збільшеною ефективністю українських атак.

Тобто українська армія за допомогою Deep strike намагається вибити Путіна з колії війни, а він завдяки цій кампанії навпаки демонструє, що хоче воювати і далі.