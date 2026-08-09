Это свидетельствует об отсутствии российской оппозиции. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что российский диктатор и впредь будет получать необходимое количество голосов как для партии, так и впоследствии для себя на президентских выборах.

Выборы в России

Политолог отметил, что на этой неделе один из лидеров партии "Родина" и один из пропагандистских голосов Кремля Журавлев подал иск в Верховный суд России о дисквалификации партии "Яблоко", превращая ее в ядро оппозиции.

Хотя на самом деле весь предвыборный процесс у них превратился в военную пропаганду. Любые призывы к прекращению войны полностью пресекаются. Есть попытки создать общественное одобрение будущей политики Путина,

– подчеркнул он.

Чаленко охарактеризовал выборы в России

Очевидно, что через 4 года и во время президентских выборов для российского диктатора "нарисуют" любые цифры. Конечно, уровень поддержки партии "Единая Россия" падает, но благодаря тотальной кампании результат будет не менее фейковым, чем уже легендарные 146%, которые в свое время были на одних из общенациональных выборов страны-агрессора.

По словам Чаленко, в этом заключается большая проблема – после выборов в Госдуму Кремль может объявить о новой волне мобилизации. Политолог предположил, что это может произойти и раньше, ведь волна непонятной болезненной эйфории, которую пытается раскрутить Москва, никоим образом не сопоставима с существующими реалиями и не сопоставима с возросшей эффективностью украинских атак.

То есть украинская армия с помощью Deep strike пытается выбить Путина из колеи войны, а он благодаря этой кампании, напротив, демонстрирует, что хочет воевать и дальше.