Командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков розповів про ситуацію на цьому відтинку фронту в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Що відбувається на Кінбурні?

За словами Носікова, хоч українські військові фізично й не перебувають на території півострова, він залишається під їхнім вогневим контролем. А прапор України там встановили за допомогою дрона.

Зараз основною силою окупантів на цій ділянці є 337-й окремий штурмовий полк, однак про жодні наступальні дії з їхнього боку мова не йде.

Якщо коротко, то Сили оборони України стовідсотково домінують. Ворог, як би він не називався, зараз перебуває в дуже глухій обороні,

– сказав командир.

Після артилерійських та авіаційних ударів Сил оборони по позиціях та логістиці росіяни вимушено відступили з північних і західних ділянок коси вглиб півострова. Водночас загарбники зіткнулись з проблемами із забезпеченням продовольством, водою, паливом і боєприпасами.

За словами Носікова, захисники фіксують спроби росіян скористатися, наприклад, гарною погодою, щоб привезти хоч якесь постачання, але вони завершуються провалом.

Позавчора погода трохи покращилася, і вони намагалися завезти вісім одиниць автомобільної техніки та якось сховати, щось привезти, щоб хоч щось було. Усі вісім одиниць були знищені. Коли не підвозяться боєприпаси, продукти, воду, коли постійно ведеться вогневий обстріл, вони там з однієї нори перебігають в іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони бачать поруч, і так далі. І весь цей хаос, що відбувається в ефірі, ми ж усі чуємо й бачимо,

– розповів Носіков.

Крім того, логістичні шляхи ворога заміновані протипіхотними мінами, що фактично блокує їхній відступ і залишає їх в пастці.

Складні логістичні умови та брак матеріального забезпечення суттєво деморалізують особовий склад ворога. Нагадаємо, росіяни частіше здаються в полон та скаржаться на проблеми з їжею та боєприпасами.