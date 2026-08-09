Командир ОТУ "Одесса" Денис Носиков рассказал о ситуации на этом участке фронта в интервью "Радио Свобода".

Что происходит на Кинбурне?

По словам Носикова, хотя украинские военные физически и не находятся на территории полуострова, он остается под их огневым контролем. А флаг Украины там установили с помощью дрона.

Сейчас основной силой оккупантов на этом участке является 337-й отдельный штурмовой полк, однако о каких-либо наступательных действиях с их стороны речи не идет.

Если коротко, то Силы обороны Украины стопроцентно доминируют. Враг, как бы он ни назывался, сейчас находится в очень глухой обороне,

– сказал командир.

После артиллерийских и авиационных ударов Сил обороны по позициям и логистике россияне были вынуждены отступить с северных и западных участков косы вглубь полуострова. В то же время захватчики столкнулись с проблемами со снабжением продовольствием, водой, топливом и боеприпасами.

По словам Носикова, защитники фиксируют попытки россиян воспользоваться, например, хорошей погодой, чтобы привезти хоть какие-то припасы, но они заканчиваются провалом.

Позавчера погода немного улучшилась, и они пытались завезти восемь единиц автомобильной техники и как-то спрятать, что-то привезти, чтобы хоть что-то было. Все восемь единиц были уничтожены. Когда не подвозится боеприпасы, продукты, вода, когда постоянно ведется обстрел, они там из одной норы перебегают в другую, когда постоянно гибнут те, кого они видят рядом, и так далее. И весь этот хаос, происходящий в эфире, мы же все слышим и видим,

– рассказал Носиков.

Кроме того, логистические пути врага заминированы противопехотными минами, что фактически блокирует их отступление и оставляет их в ловушке.

Сложные логистические условия и нехватка материального обеспечения существенно деморализуют личный состав врага. Напомним, россияне чаще сдаются в плен и жалуются на проблемы с едой и боеприпасами.