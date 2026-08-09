Про це повідомили в КМДА.

Як у КМДА відреагували на інформацію?

У КМДА спростували інформацію про те, що на Теремках для робіт використовують спецтехніку, яку британські партнери нібито передали ЗСУ. Йдеться про техніку "Київзеленбуду".

У підприємстві пояснили, що екскаватори придбали у приватної компанії, а виробили їх у Великій Британії. Тобто техніка не є військовою чи гуманітарною допомогою Україні.

Маркування на екскаваторах, яке стало причиною заяв про їхнє походження, є лише наліпками від компанії-продавця. Вони повідомляють, що частину прибутку від продажу техніки спрямовують на підтримку ЗСУ.

Техніка не є гуманітарною допомогою, а придбана в межах поточної господарської діяльності комунального підприємства,

– наголосили у Київзеленбуді.

У КМДА закликали не поширювати неперевірену інформацію та не спекулювати на темі допомоги армії. Техніку залучили до робіт із будівництва тепломережі для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2.

У Голосіївському районі Києва вирубують парк зі 100-річними дубами: що відомо?

У Голосіївському районі Києва на Теремках тривають протести через вирубку дерев у лісопарковій зоні для будівництва теплотраси. Місцеві жителі заявляють, що під час робіт можуть знищити сотні дерев, серед яких є дуби віком понад 100 років.

Роботи тривають у лісосмузі між житловим комплексом "Республіка" та старою забудовою вулиці Теремківської у районі Теремки-1. Ця територія у 2019 році отримала статус парку відпочинку та була внесена до переліку озеленених зон Києва.

За словами місцевих мешканців, вирубка дерев почалася 24 липня. Люди побачили будівельну техніку на території лісосмуги, після чого там встановили огорожу та почали роботи.