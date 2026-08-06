У КМДА та поліції пояснюють, що будівництво необхідне для підвищення енергетичної стійкості району та проводиться за наявності відповідних дозволів.

Що відомо про скандал через вирубку дерев на Теремках?

Роботи тривають у лісосмузі між житловим комплексом "Республіка" та старою забудовою вулиці Теремківської у районі Теремки-1. Ця територія у 2019 році отримала статус парку відпочинку та була внесена до переліку озеленених зон Києва.

За словами місцевих мешканців, вирубка дерев почалася 24 липня. Люди побачили будівельну техніку на території лісосмуги, після чого там встановили огорожу та почали роботи.

Один із представників громади Теремків Андрій у коментарі hromadske розповів, що мешканці почали виходити на місце будівництва, щоб не допустити знищення зелених насаджень.

Ми встановили їхній графік, вони встановили наш. Ми підлаштовувалися під їхній час роботи та приходили, а вони – під нас, і приходили на пів години раніше,

– розповів він.

За словами активістів, люди виступають не проти розвитку тепломереж, а проти вибору маршруту через зелену зону.

"Ми, звичайно, за те, щоб наша тепломережа розвивалася, децентралізувалася, і прокладалася без суперечностей до законів, які порушує будівництво маршруту. Це головний посил нашої громади", – зазначив Андрій.

Активісти заявляють, що під час робіт може бути знищено понад 600 дерев. Водночас представники громади уточнюють, що у документах фігурує понад 660 насаджень на всьому маршруті тепломережі, а безпосередньо у зоні вирубки може йтися приблизно про 207 дерев.

За словами мешканців, частині дерев на території близько 100 років, а деяким дубам може бути приблизно 120 років.

Активісти також стверджують, що маршрут теплотраси можна було прокласти іншим шляхом – уздовж вулиці Теремківської. Вони посилаються на те, що саме такий варіант нібито передбачали у початковій документації.

За проєктом теплотраса мала проходити вздовж вулиці Теремківської / Фото Богдан Гдаль

За словами військового та дизайнера Богдана Гдаля, у документах тендеру 2023 року була вимога прокладати тепломагістраль саме вздовж вулиці Теремківської.

Кияни протестують проти вирубки лісу: дивіться відео

Що кажуть у владі та поліції?

У Голосіївській районній адміністрації Києва пояснили, що замовником робіт є комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Будівництво проводять у межах Плану енергетичної стійкості столиці.

За словами чиновників, проєкт передбачає створення додаткового з’єднання між районною котельнею "Теремки" та тепломагістраллю №4 ТЕЦ-5.

У КМДА заявили, що нова мережа має забезпечити альтернативну схему теплопостачання для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, а також зменшити ризики аварійних ситуацій. В адміністрації наголосили, що видалення частини дерев є вимушеним кроком для реалізації цього проєкту.

У поліції заявили, що комунальні підприємства мають необхідні дозвільні документи для проведення робіт. Також там зазначили, що проєкт передбачає компенсаційне озеленення та відновлення благоустрою території.

Правоохоронці пояснили свою присутність на місці тим, що мають не допустити конфліктів і провокацій між учасниками протестів та працівниками будівництва.

Водночас активісти заявляють про силові дії з боку поліції. За словами мешканців, правоохоронці неодноразово виводили людей із території парку, а одного дня до відділку нібито доставили двох неповнолітніх.

Одна з учасниць протесту, режисерка Катерина Чепура, заявила, що її силоміць вивели з території парку.

Невідомі люди в чорному з шевронами поліції фізично витягли нас з території парку. На незліченні вимоги показати документи – мовчання. На фото "людина", яка наставила мені купу синців просто за те, що я стояла в парку. 102 не реагує. У відділку продовжують перебувати двоє неповнолітніх яких затримали півтори години тому,

– написала вона.

Мешканці Теремків зверталися до Київської міської державної адміністрації та Офісу Президента з проханням зупинити роботи та розглянути альтернативні маршрути прокладання теплотраси.

У КМДА повідомили, що доручили вивчити можливість інших варіантів прокладання мережі, однак остаточного рішення щодо зміни маршруту поки немає. Активісти заявляють, що планують продовжувати протести, доки питання збереження зеленої зони не буде вирішене.

Нагадаємо, нещодавно на тлі наслідків російських атак на Київщині зафіксували погіршення якості повітря. За даними Київської обласної військової адміністрації, у дев’яти населених пунктах виявили підвищений рівень дрібнодисперсного пилу – зокрема в Іванкові, Вишгороді, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові, Борисполі, Великій Димерці та Броварах.

У зв’язку із цим мешканцям радили зачиняти вікна, менше часу проводити на відкритому повітрі, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувачі повітря.