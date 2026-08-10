Про це пише The Atlantic.

Чого можуть боятися Raytheon і Lockheed Martin?

Україна зацікавлена в отриманні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot. Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.

Для Києва йдеться не лише про довгострокове створення власного виробництва. Українська сторона також просила Сполучені Штати негайно передати кілька сотень готових ракет-перехоплювачів, оскільки запаси таких боєприпасів в Україні обмежені.

Проблема стала особливо гострою через інтенсивність російських ракетних атак. Patriot залишається одним із ключових засобів української протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет, однак для його роботи потрібна значна кількість дорогих ракет-перехоплювачів.

Американські запаси Patriot також зазнали значного скорочення через потреби Сполучених Штатів на Близькому Сході. Центр стратегічних та міжнародних досліджень оцінює, що протягом шести місяців США використали близько двох третин своїх запасів Patriot у регіоні.

Під час зустрічі 28 липня Зеленський просив Трампа про негайне постачання кількох сотень перехоплювачів. Однак американський президент відмовив, пославшись на обмежені запаси США та пріоритети Вашингтона на Близькому Сході.

Водночас уже через два дні після зустрічі Трамп назвав Patriot "винятковою зброєю" та заявив, що Сполучені Штати мають бути обережними щодо того, кому видають ліцензії на виробництво цієї системи.

А 8 серпня Зеленський заявив, що Україна нібито досягла домовленості з Трампом щодо отримання ліцензії. Водночас станом на момент публікації матеріалу Вашингтон офіційно не підтвердив остаточного рішення про надання такої ліцензії.

Публічно американські виробники говорять передусім про ризики, пов'язані із захистом інтелектуальної власності та передачею чутливих військових технологій.

Однак The Atlantic з посиланням на неназваного представника Республіканської партії пише про іншу можливу причину занепокоєння. За його словами, виробники Patriot можуть побоюватися, що українські фахівці зможуть не просто освоїти технологію, а й удосконалити її.

Далі виникає ще більш незручний для американської оборонної промисловості сценарій: Україна потенційно могла б налагодити масштабне виробництво ракет швидше та дешевше, ніж це сьогодні роблять американські підприємства.

Чому Україна взагалі може створити конкуренцію США?

Навіть якщо США погодяться надати Україні відповідну ліцензію, це не означатиме, що вже завтра українські підприємства почнуть випускати ракети Patriot. Створення повноцінного масштабного виробництва займе роки. Україні необхідно буде розгорнути відповідні виробничі лінії, налагодити постачання компонентів, пройти необхідні процедури та забезпечити контроль якості.

Саме тому Київ одночасно наполягає на двох напрямках: отриманні готових ракет від партнерів зараз та створенні власної виробничої спроможності на перспективу.

Для України це принципово важливо, оскільки власне виробництво могло б зменшити залежність від обмежених запасів партнерів і забезпечити стабільніше поповнення боєкомплекту Patriot.

У перспективі Україна могла б виробляти додаткові ракети не лише для власних потреб, а й для США або інших партнерів. Тобто потенційна угода могла б перетворити Київ з переважно отримувача американської військової допомоги на виробничого партнера.

Саме ця перспектива і може створювати додаткове занепокоєння для американських виробників. Адже якщо Україна зможе швидко адаптувати технології до умов війни та здешевити виробництво, це потенційно змінить баланс на ринку озброєнь.

Водночас за останні роки український оборонно-промисловий комплекс суттєво змінився. Повномасштабна війна змусила Україну швидко нарощувати власне виробництво озброєнь, а особливо – безпілотних систем.

Україна нині виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік, тоді як США – близько 100 тисяч. При цьому українські військові та інженери постійно адаптують озброєння під реальні умови фронту, здешевлюють компоненти та шукають способи протидії російським засобам радіоелектронної боротьби.

Окремі українські розробки вже демонструють підхід, за якого комерційні технології та відносно недорогі компоненти інтегрують у військові системи. Наприклад, українські удосконалення американських технологій, які дозволяли збільшувати дальність та стійкість безпілотників до російських перешкод.

Саме цей досвід може бути одним із факторів, які роблять Україну потенційно цікавим партнером для американської оборонної промисловості – і водночас потенційним конкурентом у майбутньому.