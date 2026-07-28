Про це у коментарі Reuters заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Міністерства оборони США Тревіс Метц, який координує програму Drone Dominance Program.

Чому США відстають від України?

За його словами, цього року Україна здатна виготовити від 6 до 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів. Це приблизно 500 тисяч безпілотників щомісяця, що є безпрецедентним показником навіть у світових масштабах.

Для порівняння, американська програма Drone Dominance Program із бюджетом 1,1 мільярда доларів передбачає закупівлю трохи менш як 200 тисяч безпілотників до лютого 2027 року. Сам Метц наголосив, що найскладнішим етапом є саме створення виробничої галузі практично "з нуля", тоді як подальше масштабування відбувається значно швидше.

Водночас у Пентагоні наголошують, що США активно реформують власну систему виробництва військових дронів. Зокрема, Міністерство оборони суттєво посилило вимоги до виробників, які тепер повинні використовувати комплектуючі американського виробництва. Нова політика передбачає поступове формування повністю внутрішнього ланцюга постачання для малих безпілотників.

Одним із найбільших викликів для американської промисловості залишаються окремі критично важливі компоненти. Йдеться насамперед про напівпровідники, електродвигуни та акумулятори, значна частина яких раніше постачалася з Китаю.

За словами Тревіса Метца, вже під час серпневих випробувань програми Gauntlet II жоден із безпілотників 19 компаній-учасниць не зможе містити китайських безщіткових двигунів, акумуляторів чи інших заборонених деталей.

Він визнав, що виконати ці вимоги значно складніше, адже більшість безпілотників, які закуповувалися на попередньому етапі програми, імовірно, містили саме китайські компоненти.

Попри відставання, у Пентагоні переконані, що американська промисловість зможе досягти українського рівня. За словами Метца, США мають усі можливості, щоб у майбутньому стати одним зі світових лідерів у виробництві військових безпілотників.

Водночас Вашингтон активно використовує український досвід, здобутий під час повномасштабної війни. Шість українських компаній отримали запрошення взяти участь у програмі випробувань Gauntlet II, яка відбудеться наступного місяця на полігоні Форт-Карсон у штаті Колорадо.

Однією з головних умов участі є локалізація виробництва у США. Українські компанії вже створюють або готують спільні підприємства з американськими виробниками, що дозволить не лише отримувати майбутні контракти Пентагону, а й перенести український бойовий досвід у виробничу систему Сполучених Штатів.

Зокрема, компанія F-Drones співпрацює з Ukrainian Defense Drones зі штату Огайо, яка відкрила власне виробництво поблизу Толедо. Водночас український виробник General Cherry уклав угоду про створення спільного підприємства з американською компанією Wilcox Industries.

За словами представників Пентагону, саме такий підхід має допомогти США не просто закуповувати українські технології, а створити власну потужну галузь виробництва безпілотників, використовуючи досвід України, здобутий у реальних бойових умовах.

Нагадаємо, Україна також активно працює над створенням власної балістичної ракети. Співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна може вперше застосувати власну балістичну ракету по цілях на території Росії вже восени 2026 року.