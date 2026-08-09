Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом зазначив, що наша країна щодо засобів протидії балістиці працює одразу по кількох напрямках. Невдовзі вона матиме відповідні засоби.

Потрібно змінювати тактику щодо ураження російських воєнних заводів

Криволап наголосив, що Україна зможе застосовувати ракети "Сапсан", FP-7 та FP-7x у межах проєкту Freyja. Проте коли саме це буде можливо, залежить від термінів, у які ці проєкти буде реалізовано.

Те, що можемо робити зараз і де є і люди, і засоби, – це ураження самих ОТРК "Іскандер", коли вони рушають на позицію. Або ураження підприємств, які їх виготовляють. Ці дві речі не пов’язані напряму, але вони ламають логістику, виробництво і підготовку ракет до пуску,

– впевнений авіаційний експерт.

Він нагадав, що у липні була спроба влучити по Воткінському заводу, який виробляє ракети "Іскандер-М". Вона була не зовсім вдалою – Україна запустила п’ять ракет "Фламінго", але росіяни витратили багато ресурсів на їхнє перехоплення.

Росіяни, за його словами, підняли в повітря один із трьох або чотирьох ДРЛВ А-50У, які побачили "Фламінго", після чого туди спрямували перехоплювачі МіГ-31БМ. Частину ракет збили саме вони, а решту – залишки С-300 і ПЗРК.

Тому треба міняти тактику і мати інші засоби для ураження Воткінського заводу, тому що росіяни розуміють, що його треба сильно захищати, і вони цим займаються,

– підкреслив він.

Щодо завдання ударів по російських ОТРК, які здійснюють пуски по Україні, то вони переважно сховані в закритих ангарах, на аеродромах або в інших добре захищених місцях.

Наявні засоби, які має Україна, для завдання ударів по них – дрони "Лютий", FP-1, FP-2, які можуть летіти на різну відстань. Проте вони, за словами авіаексперта, не здатні пробити ці системи.

Свого часу головнокомандувач Олександр Сирський не вважав за потрібне витрачати дорогі засоби на перехоплення "Іскандерів". Але коли з’являється команда знищувати ОТРК на марші, під час пуску або одразу після пуску, ситуація, на думку Криволапа, має змінюватися.

Проблема в тому, що коли "Іскандери" вже рухаються, перехопити їх дуже важко, тому що це рухома ціль. Немає достатньо швидких ракетних або безпілотних засобів, які б могли одразу знайти й уразити її. Саме тому Михайло Федоров та Ілон Маск говорили про використання терміналів Starlink у цій смузі, щоб у режимі реального часу знаходити й знищувати ОТРК "Іскандер",

– зауважив Костянтин Криволап.

Водночас ситуація може змінитися з появою ракети FP-7. У липні завершилися її випробування і були підтверджені її основні характеристики. Також, на його думку, відбулися державні випробування, після яких можлива кодифікація. Запуск цього процесу означає, що ракета вже має всі реквізити, за якими її можна замовляти. Тепер Міністерство оборони може оформлювати закупівлю у виробника, а серійне виробництво починає надходити в армію.

Авіаексперт пояснив, як Україна може протидіяти російській балістиці: дивіться відео

Це має відбутися доволі швидко, адже, як відзначив авіаексперт, ракети FP-7 можуть виготовлятися в значних кількостях. Так само поява ракети "Сапсан" з більшою дальністю дозволить уражати ОТРК "Іскандер" на більшій відстані. Також під ударами можуть опинитися північнокорейські KN-23, які схоже були надані росіянам у кількості близько 40 ракет.