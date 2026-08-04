Як повідомляє Інститут вивчення війни ISW, російське командування почало частіше піднімати в повітря ці рідкісні літаки далекого радіолокаційного виявлення. Такі вильоти фіксують на тлі регулярних ударів українських крилатих ракет по об'єктах у глибокому тилу країни-агресорки.

Як Росія намагається убезпечитися від "Фламінго"?

За даними українських OSINT-аналітиків, із 23 червня російські військові майже щодня використовують борти системи АВАКС. Найчастіше їх помічають над Ульяновською та Самарською областями, тоді як у період із 4 до 22 червня такі літаки в цьому районі не застосовували.

Джерела в розвідці кажуть, що А-50У залучають над Ульяновською областю з однією метою – щоб виявляти та перехоплювати українські крилаті ракети "Фламінго". Саме вони останнім часом завдають найбільш болючих ударів по критичній інфраструктурі агресора.

Військові оглядачі звертають увагу на те, що використання таких дорогих і складних авіаційних комплексів для полювання на ракети, які летять наднизько, є нетиповим.

Чому Росія ризикує рідкісними А-50У?

Аналітики вважають, що російське командування змушене витягати з укриттів дефіцитні літаки через нестачу інших засобів захисту неба.

У ситуації, коли глибокий тил стає вразливим для українських ударів, А-50У перетворюються для окупантів на один із небагатьох доступних інструментів спостереження.

Водночас такий крок лише підвищує ризики для самих бортів. Сили оборони України вже не раз доводили, що здатні вражати й пошкоджувати цінні літаки, тож кожен новий виліт А-50У наближає Росію до чергових втрат.

Раніше російські "воєнкори" вже скаржилися на критичний дефіцит літаків АВАКС, які є вкрай важливими для моніторингу повітряного простору.

Ситуація для повітряно-космічних сил Росії різко погіршилася після того, як українські військові знищили та пошкодили кілька таких бортів під час попередніх операцій.

Тепер повторне залучення решток флоту А-50У створює для окупантів ще більші ризики втратити ці унікальні машини остаточно.

При цьому, українська зброя не перестає вдосконалюватися. Так, ракета "Фламінго" невдовзі може отримати новий турбореактивний двигун, над створенням якого компанія Fire Point працювала понад півтора року. Наразі компанія вже складає перші 10 прототипів нової силової установки з вентиляторним агрегатом власної розробки. Очікується, що роботи над новими двигунами завершать у максимально стислі терміни.