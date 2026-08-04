Как сообщает Институт изучения войны ISW, российское командование стало чаще поднимать в воздух эти редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Такие вылеты фиксируются на фоне регулярных ударов украинских крылатых ракет по объектам в глубоком тылу страны-агрессора.

Как Россия пытается защититься от "Фламинго"?

По данным украинских OSINT-аналитиков, с 23 июня российские военные почти ежедневно используют самолеты системы АВАКС. Чаще всего их замечают над Ульяновской и Самарской областями, тогда как в период с 4 по 22 июня такие самолеты в этом районе не применялись.

Источники в разведке сообщают, что А-50У задействуют над Ульяновской областью с одной целью – чтобы обнаруживать и перехватывать украинские крылатые ракеты "Фламинго". Именно они в последнее время наносят наиболее болезненные удары по критической инфраструктуре агрессора.

Военные обозреватели обращают внимание на то, что использование таких дорогих и сложных авиационных комплексов для охоты на ракеты, летящие на сверхнизкой высоте, является нетипичным.

Почему Россия рискует редкими А-50У?

Аналитики считают, что российское командование вынуждено выводить из укрытий дефицитные самолеты из-за нехватки других средств защиты воздушного пространства.

В ситуации, когда глубокий тыл становится уязвимым для украинских ударов, А-50У превращаются для оккупантов в один из немногих доступных инструментов наблюдения.

В то же время такой шаг лишь повышает риски для самих самолетов. Силы обороны Украины уже не раз доказывали, что способны поражать и повреждать ценные самолеты, поэтому каждый новый вылет А-50У приближает Россию к очередным потерям.

Ранее российские "военкоры" уже жаловались на критический дефицит самолетов АВАКС, которые крайне важны для мониторинга воздушного пространства.

Ситуация для воздушно-космических сил России резко ухудшилась после того, как украинские военные уничтожили и повредили несколько таких самолетов в ходе предыдущих операций.

Теперь повторное задействование остатков флота А-50У создает для оккупантов еще большие риски окончательно потерять эти уникальные машины.

При этом украинское вооружение не перестает совершенствоваться. Так, ракета "Фламинго" в скором времени может получить новый турбореактивный двигатель, над созданием которого компания Fire Point работала более полутора лет. В настоящее время компания уже собирает первые 10 прототипов новой силовой установки с вентиляторным агрегатом собственной разработки. Ожидается, что работы над новыми двигателями завершатся в максимально сжатые сроки.