Об этом рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью TWZ.

Что известно о новом турбореактивном двигателе для "Фламинго"?

Двигатель АИ-25ТЛ стал первым силовым агрегатом, который был использован для крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".

В целом же конструкция ракеты предусматривает возможность применения 5 различных типов двигателей.

"Фламинго" изначально проектировался как гибкая платформа, способная работать с различными типами двигателей. Поэтому мы действительно можем значительно расширить перечень поддерживаемых двигателей,

– подчеркнула генеральный директор.

В то же время Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель для беспилотных систем. Работа над его созданием длилась более полутора лет.

В настоящее время компания уже приступила к сборке первых 10 прототипов новой силовой установки с вентиляторным агрегатом собственного производства. Ожидается, что новые двигатели будут готовы в кратчайшие сроки.

Генеральный директор Fire Point подчеркнула, что разработка и производство турбореактивного двигателя – более сложная задача, чем создание самой ракеты.

Согласно планам компании, к концу текущего года должны завершиться испытания всех прототипов двигателя, после чего специалисты внесут необходимые технические изменения и усовершенствования.

Переход к серийному выпуску новой силовой установки запланирован на следующий год.

Отдельно Терех рассказала о производстве ракет "Фламинго". Ранее Fire Point планировала нарастить темпы выпуска как минимум до 7 ракет в сутки, однако достичь такого показателя пока не удалось.

Причиной стало ожидание Украиной финансирования по кредитной программе Европейского Союза, поэтому количество заказов оказалось ниже максимальных производственных возможностей предприятия. В результате объемы выпуска пришлось сократить.

В компании рассчитывают вернуться к запланированным темпам к концу этого года или в начале следующего. "Это зависит от того, как будут поступать контракты", – пояснила генеральный директор.

Кстати, украинские крылатые ракеты "Фламинго" с боевой частью весом до 1150 килограммов были применены в июне во время удара по российскому военному предприятию в Чебоксарах. Как сообщили в FP, во время этой операции ракеты преодолели около 1800 километров, что стало одним из самых дальних полетов крылатых ракет в истории боевых миссий.

В то же время в компании отметили, что стоимость одной "Фламинго" составляет менее 600 тысяч долларов, тогда как американские ракеты Tomahawk стоят примерно 3,5 миллиона долларов за единицу.