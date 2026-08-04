Про це розповіла гендиректорка Fire Point Ірина Терех під час інтерв'ю для TWZ.

Що відомо про новий тербореактивний двигун для "Фламінго"?

Двигун АІ-25ТЛ став першим силовим агрегатом, який використали для крилатої ракети FP-5 "Фламінго".

Загалом же, конструкція ракети передбачає можливість застосування 5 різних типів двигунів.

"Фламінго" спочатку проектувався як гнучка платформа, здатна працювати з різними типами двигунів. Тому ми дійсно можемо значно розширити перелік підтримуваних двигунів,

– підкреслила гендиректорка.

Водночас Fire Point розробила власний турбореактивний двигун для безпілотних систем. Робота над його створенням тривала понад півтора року.

Наразі компанія вже розпочала складання перших 10 прототипів нової силової установки з вентиляторним агрегатом власного виробництва. Очікується, що нові двигуни будуть готові у найкоротші терміни.

Гендиректорка Fire Point наголосила, що розробка та виробництво турбореактивного двигуна є складнішим завданням, ніж створення самої ракети.

За планами компанії, до кінця поточного року мають завершитися випробування всіх прототипів двигуна, після чого фахівці внесуть необхідні технічні зміни та вдосконалення.

Перехід до серійного випуску нової силової установки заплановано на наступний рік.

Окремо Терех розповіла про виробництво ракет "Фламінго". Раніше Fire Point планувала наростити темпи випуску щонайменше до 7 ракет на добу, однак досягти такого показника поки не вдалося.

Причиною стало очікування Україною фінансування за кредитною програмою Європейського Союзу, через що кількість замовлень виявилася нижчою за максимальні виробничі можливості підприємства. У результаті обсяги випуску довелося скоротити.

У компанії розраховують повернутися до запланованих темпів до кінця цього року або на початку наступного. "Це залежить від того, як надходитимуть контракти", – пояснила гендиректорка.

До речі, українські крилаті ракети "Фламінго" із бойовою частиною вагою до 1150 кілограмів були застосовані в червні під час удару по російському військовому підприємству в Чебоксарах. Як повідомили у FP, під час цієї операції ракети подолали близько 1800 кілометрів, що стало одним із найтриваліших за дальністю польотів крилатих ракет в історії бойових місій.

Водночас у компанії зазначили, що вартість однієї "Фламінго" становить менше ніж 600 тисяч доларів, тоді як американські ракети Tomahawk коштують орієнтовно 3,5 мільйона доларів за одиницю.