На сегодняшний день компания производит более 100 дальнобойных ракет в месяц. Об этом рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью The Guardian .

Что сказали в Fire Point?

В FP отметили, что производят сотни беспилотников FP-1 и FP-2 в день. Терех сказала, что масштабное производство возобновляется после паузы, связанной с задержкой европейского кредита в Украине на сумму 90 миллиардов евро.

По словам гендиректора, Fire Point также производит около 100 крылатых ракет дальнего радиуса действия "Фламинго" в месяц. Такое количество позволяет обеспечить кампанию дипстрайков по целям в России.

Мне не известно ни о какой атаке дипстрайка, которая происходила в течение последних нескольких месяцев, без использования нашей продукции,

– заявила Терех.

Ракеты Фламинго, которые могут нести 1150 килограммов взрывчатки, были использованы для атаки на российский военный завод в Чебоксарах в июне. В FP рассказали, что их фактическая дальность полета была одной из самых длинных в истории миссий крылатых ракет. Она составила около 1800 км.

В компании назвали цену одной ракеты "Фламинго". Она стоит менее 600 тысяч долларов, что значительно дешевле американского Tomahawk, стоимость которого составляет примерно 3,5 миллиона долларов.

Также Терех рассказала о цене легких дронов FP-1, дальность полета которых превышает 1600 км. Гендиректор отметила, что стоимость таких БПЛА составляет от 55 до 75 тысяч долларов.

Они атакуют менее защищенные российские НПЗ. Украинские удары оказались эффективны, сократив производство на 20%.

Также Терех заявила, что Fire Point производит свою продукцию на 83 заводах в Украине и в Дании.

Что известно о планах Fire Point?

в The Guardian пишут, что Украина приближается к России в возможности совершать дальнобойные атаки. В издании отмечают, что Россия через месяц производит:

до 70 крылатых ракет Х-101 воздушного базирования;

25 ракет "Калибр" морского базирования;

60 баллистических ракет "Искандер-М".

Также Fire Point участвует в разработке украинских баллистических ракет. Терех надеется, что они будут запущены до конца года.

Также вариант ракеты малой дальности FP-7 станет основой международной инициативы Freyja, направленной на создание альтернативы американской системе противовоздушной обороны Patriot. В проекте принимают участие Украина вместе с девятью европейскими странами.

Что известно об украинских военных новациях?

В Генштабе рассказали, что Украина ищет способы более эффективно закрывать небо. Киев развивает проекты, связанные с лазерным оружием. Ожидается, что эти технологии смогут сбивать воздушные цели лучше пулеметов.

В понедельник, 27 июля, Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с новым премьером Энди Бернемом. В Лондоне, по данным ряда медиа, Бернем должен был объявить о передаче Украине прав на технологию РЭБ , известной как "Каменный плащ", которая уже продемонстрировала свою эффективность на поле боя.