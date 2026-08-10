Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, звернувши увагу на те, що під час зустрічі Зеленського і Вучича, прозвучало, що обидві країни, Україна і Сербія, підтримують європейський шлях один одного, прагнуть в перспективі бути членами ЄС.

Сербія та Україна націлені вступити до ЄС

Україна про свій намір стати повноцінним членом ЄС говорить давно. Щодо Сербії, то саме відносини з Росією заважали їй претендувати на статус члена Європейського Союзу. Але зараз, зі слів експерта NISS, ситуація змінюється. Спостерігається, що цілком можливо, що Сербія буде поступово відходити від тісних взаємин з Росією і відповідно більше рухатись шляхом європейської інтеграції, робити кроки, які дозволять їй бути в Євросоюзі.

Окремі кроки ми пам'ятаємо: як серби постачали нам зброю. В Росії дуже сильно виступали проти подібного, але Сербія все рівно це робила. Тобто це були вже певні сигнали, причому ймовірніше не Києву, а Брюсселю,
– озвучив Ус.

У такий спосіб, з його слів, Белград демонстрував Євросоюзу, що рухається у тому векторі, який важливий для європейців – підтримує Україну, яка перебуває у стані війни. Сербія хоче, аби її ЄС розглядів не як державу, в якої немає шансів стати його членом, а навпаки, тому діє відповідно.

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Зараз багато суперечок, коли буде нова хвиля розширення ЄС. Попередник Кошти (голова Європейської ради), Шарль Мішель, казав про 2030 рік. Якщо це буде дійсно так, можливо, тоді й Сербія, й Україна можуть сподіватися на членство в ЄС. Можливо, це буде по завершенню чинного бюджетного періоду, тобто 2033 рік,
– прогнозує Ус.

Про важливість візиту Зеленського до Сербії: дивіться у відео

Експерт NISS додав, що сьогодні вже чітко окреслюється бажання обох держав, України й Сербії, вступити до ЄС і відповідно є сприяння щонайменше на рівні консультацій один з одним того, що треба робити, аби врешті-решт країни увійшли до Європейського Союзу і сформували архітектуру майбутньої єдиної Європи.

Далеко не всі країни Європи, нагадую, входять до ЄС. Є Велика Британія, яка нещодавно вийшла зі складу, Швейцарія і Норвегія. Але все одно, якщо переважна більшість країн континентальної Європи буде в ЄС, це безумовно стане дуже суттєвим зміцненням позиції в глобальній політиці,
– вважає Ус.

Нагадаємо, що під час спільної пресконференції з українським лідером Вучич заявив, що Сербія повністю підтримує територіальну цілісність нашої країни й що готова допомагати Україні у її прагненні вступити до Євросоюзу. А от реалістичність сценарію, що його країна зможе оперативно стати членом ЄС, ставить під сумнів. Він впевнений, що процес розширення Європейського Союзу гальмуватимуть інші держави.