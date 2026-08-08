Про це президент Сербії Александар Вучич сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Як Вучич ставиться до шляху України в ЄС?

Вучич розповів, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорили покращення двосторонніх відносин між Сербією та Україною, а також євроінтеграцію обох країн.

За словами політика, Сербія підтримує Статут ООН і принцип територіальної цілісності держав, а отже і України.

Вучич заявив, що Сербія хоче, аби Україна якнайшвидше відкрила й закрила всі переговорні кластери з ЄС. Белград готовий зробити все можливе, щоб допомогти Україні на її шляху до Євросоюзу.

Водночас щодо власних євроінтеграційних перспектив тон сербського президента був значно стриманішим. Він визнав, що не бачить реалістичного сценарію для швидкого вступу Сербії до ЄС, попри бажання рухатися в цьому напрямку.

За словами Вучича, у межах Євросоюзу завжди знайдуться країни, які гальмуватимуть його розширення.

"Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці", – зазначив він.

Попри скепсис щодо темпів розширення ЄС, Вучич підкреслив, що Белград не стане виступати проти України заради власних інтересів.

"Ми не будемо говорити: Візьміть спочатку нас, не беріть Україну. В України ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія", – резюмував президент Сербії.

Нагадаємо, що Вучич не вірить у швидке закінчення війни Росії проти України.