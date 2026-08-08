Про це президент Сербії Александар Вучич сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським.
Як Вучич ставиться до шляху України в ЄС?
Вучич розповів, що під час зустрічі із Зеленським вони обговорили покращення двосторонніх відносин між Сербією та Україною, а також євроінтеграцію обох країн.
За словами політика, Сербія підтримує Статут ООН і принцип територіальної цілісності держав, а отже і України.
Вучич заявив, що Сербія хоче, аби Україна якнайшвидше відкрила й закрила всі переговорні кластери з ЄС. Белград готовий зробити все можливе, щоб допомогти Україні на її шляху до Євросоюзу.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас щодо власних євроінтеграційних перспектив тон сербського президента був значно стриманішим. Він визнав, що не бачить реалістичного сценарію для швидкого вступу Сербії до ЄС, попри бажання рухатися в цьому напрямку.
За словами Вучича, у межах Євросоюзу завжди знайдуться країни, які гальмуватимуть його розширення.
"Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці", – зазначив він.
Попри скепсис щодо темпів розширення ЄС, Вучич підкреслив, що Белград не стане виступати проти України заради власних інтересів.
"Ми не будемо говорити: Візьміть спочатку нас, не беріть Україну. В України ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія", – резюмував президент Сербії.
Нагадаємо, що Вучич не вірить у швидке закінчення війни Росії проти України.