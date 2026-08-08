Про це Александар Вучич сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Белграді 8 серпня, передає 24 Канал.

Чому Вучич вважає, що зима буде складною для України та Європи?

Александар Вучич заявив, що невпевнений, що війна Росії проти України закінчиться незабаром.

Я боюся, що попереду важка зима як для України, так і для всіх нас. Я не бачу можливостей швидкого завершення війни,

– сказав сербський очільник.

Водночас Вучич наголосив, що не береться прогнозувати строки завершення війни, як і робити якісь серйозні оцінки.

"Я не можу робити оцінок або припускати, чи скоро закінчиться війна в Україні. Сербія і вся міжнародна спільнота дуже хочуть цього", – заявив сербський лідер.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Володимир Зеленський та Александар Вучич зробили низку заяв стосовно двосторонніх відносин України та Сербії, подальшої співпраці та плани щодо європейської інтеграції. Головні заяви лідерів – читайте у матеріалі.