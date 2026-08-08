Таке питання до Вучича пролунало на його спільній з президентом Зеленським пресконференції.

Що відповів Вучич?

Як відповідальна людина, я не можу робити якісь серйозні оцінки або припускати, чи війна закінчиться скоро чи не скоро. Сербія та вся міжнародна спільнота хотіли б побачити кінець цієї війни якомога швидше,

– сказав сербський лідер.

Водночас як досвідчений політик Вучич не вірить, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. За його словами, наразі він не бачить реального шляху до швидкого завершення війни.

Президент Сербії висловив побоювання, що попереду на світ, передусім Україну, чекає ще одна складна зима.

Нагадаємо, що Сербія традиційно вважається одним із головних осередків проросійських настроїв на Балканах і в Європі загалом. Історичні зв'язки між сербами та росіянами з часом посилилися через політичний вплив Кремля, російські гроші та пропаганду.

Водночас Сербія продовжує рух до вступу в Європейський Союз. Це поступово вимагає від країни змінювати свою політику та орієнтуватися на Захід.

Що ж до самого Вучича, то він неодноразово заявляв про свої давні та дружні відносини з Володимиром Путіним. Сербія розраховує підтримку Москви у питанні Косова, а також залежить від поставок російського газу.

Зауважимо, що Сербія не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Водночас Вучич підписав декларацію із засудженням російського вторгнення в Україну.

Крім того, Сербія та США уклали угоду про співпрацю в енергетичній сфері. Її мета – допомогти Белграду зменшити залежність від російських енергоносіїв.