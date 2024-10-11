Російські ЗМІ пишуть, що президент Сербії, яку вважали дружньою до Росії, Александр Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна-Південно-Східна Європа, який відбувся 9 жовтня у хорватському Дубровнику. У Росії обурені цим рішенням, передає 24 Канал.

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Учасники будуть підтримувати Україну

Декларація містить 18 пунктів. Серед них – визнання повномасштабної війни в Україні "злочином проти українського народу".

Крім цього, вторгнення в Україну також визнали порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, та великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, всього європейського континенту та світу загалом.

Учасники саміту також підтвердили "постійну багатогранну підтримку України та її народу так довго, як це буде потрібно".

Сторони засудили вторгнення в Україну. Раніше президент Сербії висловився про зв'язки його держави із російським лідером Владіміром Путіним. Він відхрестився від них. Александар Вучич наголосив, що його країна не є "троянським конем" для Москви в Європі. Крім цього, він також зазначив, що не зустрічався із російським президентом від початку повномасштабної війни Росії проти України.