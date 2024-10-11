Российские СМИ пишут, что президент Сербии, которую считали дружественной к России, Александр Вучич подписал итоговую декларацию третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа, который состоялся 9 октября в хорватском Дубровнике. В России возмущены этим решением, передает 24 Канал.

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Участники будут поддерживать Украину

Декларация содержит 18 пунктов. Среди них – признание полномасштабной войны в Украине "преступлением против украинского народа".

Кроме этого, вторжение в Украину также признали нарушением международного права, в частности Устава ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом.

Участники саммита также подтвердили "постоянную многогранную поддержку Украины и ее народа так долго, как это потребуется".

Стороны осудили вторжение в Украину. Ранее президент Сербии высказался о связях его государства с российским лидером Владимиром Путиным. Он открестился от них. Александар Вучич отметил, что его страна не является "троянским конем" для Москвы в Европе. Кроме этого, он также отметил, что не встречался с российским президентом с начала полномасштабной войны России против Украины.