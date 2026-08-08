Такой вопрос к Вучичу прозвучал на его совместной с президентом Зеленским пресс-конференции.
Что ответил Вучич?
Как ответственный человек, я не могу делать какие-либо серьезные оценки или предполагать, закончится ли война скоро или не скоро. Сербия и все международное сообщество хотели бы увидеть конец этой войны как можно скорее,
– сказал сербский лидер.
В то же время, как опытный политик Вучич не верит, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По его словам, сейчас он не видит реального пути к скорейшему завершению войны.
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Напомним, что Сербия традиционно считается одним из главных центров пророссийских настроений на Балканах и в Европе в целом. Исторические связи между сербами и россиянами со временем усилились из-за политического влияния Кремля, российских денег и пропаганды.
В то же время, Сербия продолжает движение до вступления в Европейский Союз. Это постепенно требует страны изменять свою политику и ориентироваться на Запад.
Что касается самого Вучича, то он неоднократно заявлял о своих давних и дружеских отношениях с Владимиром Путиным.
Сербия рассчитывает на поддержку Москвы в вопросе Косово, а также зависит от поставок российского газа.
Заметим, что Сербия не присоединилась к западным санкциям против России. В то же время Вучич подписал декларацию с осуждением российского вторжения в Украину.
Кроме того, Сербия и США подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Ее цель – помочь Белграду уменьшить зависимость от российских энергоносителей.