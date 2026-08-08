Про це вони сказали під час прямої трансляції Офісу Президента.

Що відомо про пресконференцію Зеленського з Вучичем?

У Сербії 8 серпня відбулася зустріч Президентів Володимира Зеленського та Александра Вучича. Очільник української держави наголосив, що під час переговорів сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Сербією, економічну співпрацю, європейську інтеграцію та питання безпеки.

Зеленський зазначив, що Україна готова до конструктивної роботи із Сербією на основі взаємної поваги та задля взаємної вигоди.

Пресконференція президентів України та Сербії: дивіться відео