Об этом они заявили во время прямой трансляции Офиса Президента.
Что известно о пресс-конференции Зеленского с Вучичем?
8 августа в Сербии состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Александра Вучича. Глава украинского государства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Сербией, экономическое сотрудничество, европейскую интеграцию и вопросы безопасности.
Зеленский отметил, что Украина готова к конструктивной работе с Сербией на основе взаимного уважения и в интересах взаимной выгоды.
Пресс-конференция президентов Украины и Сербии: смотрите видеоНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
13 человек погибли в результате ударов по Украине только за последние 24 часа. Российские удары направлены в основном против объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. У нас практически не осталось неповрежденных электростанций. Есть конкретные проекты по развитию и восстановлению инфраструктуры, в первую очередь в Украине, которые мы можем реализовать вместе. В 2026 году количество противоракетных ракет сократилось. США будут ежемесячно выделять Украине противоракетные ракеты. У нас есть договоренность. Я ежедневно общаюсь с представителями тех или иных государств Европы и Ближнего Востока, чтобы Украина получала – помимо американского пакета – дополнительные ракеты. Мы благодарны за все более 20 пакетов санкций, но этого недостаточно. Сотни, тысячи элементов российской баллистики поступают из разных стран мира, почти со всех континентов, включая наших близких партнеров. Президент Украины подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны Европы имеет огромное значение. Украинская оборонная промышленность может производить оружие дешевле по сравнению с другими странами, а благодаря дополнительному финансированию – увеличить производство вдвое. Точных сумм, в которых нуждается Украина, Владимир Зеленский не назвал, но отметил, что речь идет о больших деньгах – миллиардах. В то же время президент подчеркнул, что у Украины нет ресурсов, сопоставимых с ресурсами России, но с помощью Европы она может обеспечить себя всем необходимым. В то же время Зеленский подчеркнул, что поставок недостаточно, и в 2026 году их объем меньше, чем в предыдущие годы. Сейчас Украина ведет диалог с Европой по поводу поставок перехватчиков. В частности, с Польшей и Германией, которые располагают соответствующими ракетами, а также с Нидерландами и странами Скандинавии. Также Зеленский отметил, что 4 года назад просил у Байдена лицензии на производство ракет для Patriot. И если бы тогда их предоставили, то сегодня Украина могла бы массово производить перехватчики. Президент сообщил, что из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях. Зеленский подчеркнул, что Украина хочет окончания войны, достойного мира и использует все возможности для его достижения. В то же время Украина и Сербия планируют усилить сотрудничество в энергетике. Президент Сербии заявил, что европейская интеграция Украины может стать длительным процессом. По его словам, Украине предстоит пройти непростой путь, а окончательные решения будут зависеть от позиций европейских государств, которые могут различаться. Несмотря на предостережения относительно сложности процесса, сербский президент заявил о поддержке Украины. Я желаю удачи и всего наилучшего Украине. Мы как страна никогда не создадим проблем, не будем говорить "возьмите сначала нас", "не берите Украину". У Украины никогда не будет такой проблемы, по крайней мере с одной небольшой страной, такой как Сербия, Весь мир должен знать, что мы хотим достойного мира и чтобы для этого были задействованы все возможности – в США, в Пекине, на Ближнем Востоке, во всех столицах мира, которые оказывают влияние на соответствующие процессы, Владимир Зеленский заявил, что Украине в настоящее время не хватает ракет для эффективного противодействия российским баллистическим ударам. В 2026 году ежемесячные поставки ракет для ПВО сократились по сравнению с прошлым годом, хотя у Киева есть договоренности о дальнейшем получении вооружения. Зеленский отметил, что ключевые противоракетные системы производятся в США, поэтому Украина продолжает работать с Вашингтоном над получением необходимых ракет. В то же время помочь Украине с системами и ракетами для ПВО могут Германия и Польша, которые обладают соответствующими возможностями. Президент также сообщил, что Киев ведет переговоры с европейскими и ближневосточными государствами, чтобы получать дополнительные ракеты вне рамок американских пакетов помощи. Среди стран, которые потенциально могли бы усилить украинскую ПВО, Зеленский назвал Южную Корею и Японию, однако пока их возможности ограничены внутренним законодательством. Украина также хотела бы получить израильские системы противовоздушной обороны и готова была бы их приобрести, однако в настоящее время не располагает для этого необходимыми финансовыми возможностями. Вучич сообщил о договоренности с президентом Украины о том, что одному из украинских городов, который существенно пострадал в результате войны, будет оказана помощь. Мы возьмем под опеку один небольшой город в Украине, который был серьезно поврежден войной. И это то, что мы сделаем. Мы будем вкладывать в это значительные средства, Он назвал это проявлением солидарности сербского народа с Украиной. "Я считаю, что, в принципе, народ оценит такую поддержку со стороны сербского народа", – сказал Вучич. Президент Украины сообщил, что после предложения Александара Вучича взять под опеку один из пострадавших от войны украинских городов украинская команда уже подготовила соответствующий план. Наша группа уже ночью поработала, мы уже вернулись с планом. Я очень рад, что со стороны президента наблюдается положительная реакция. Благодарим Сербию, Украина и Сербия договорились активизировать работу над соглашением о зоне свободной торговли. Наши команды должны тщательно проработать этот вопрос, чтобы ускорить заключение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Сербией, Он надеется, что к концу 2026 года стороны смогут подготовить все необходимое для заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией. Президент Украины сообщил, что Сербия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины. Мы благодарны за то, что будет предоставлен новый пакет гуманитарной помощи от Сербии для Украины, в частности в сфере медицины и энергетики. Это для нас очень важно, Вучич предложил в будущем совместно работать на рынках третьих стран. Среди возможных направлений он назвал Африку и Азию. По его словам, Киев и Белград могут создавать совместные проекты и экспортировать продукцию на эти рынки В будущем между странами могут появиться конкретные договоренности о совместной работе. Уже в ходе предыдущих встреч стороны подробно обсуждали перспективы такого сотрудничества. Президент Сербии рассказал, что во время своего недавнего визита в Киев его поразила украинская железнодорожная сеть. Он заявил, что Сербия могла бы многое перенять из украинского опыта в этой сфере. Я был действительно восхищен железнодорожной сетью Украины, Сербия заинтересована в изучении опыта Украины, в частности ее государственных компаний. Президент Сербии сообщил о значительном росте объемов торговли между двумя странами. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около 430 миллионов, тогда как уже за первое полугодие этого года он достиг 351 миллиона. Экономическое сотрудничество между странами будет продолжать расширяться. Вучич отдельно отметил роль украинской железной руды в двусторонней торговле. По его словам, именно она является важнейшей позицией среди импорта Сербии из Украины. Белград заинтересован в углублении сотрудничества с Киевом не только в сельском хозяйстве, но и в энергетике, торговле и других сферах. Президент Сербии заявил, что страны обладают потенциалом для значительного увеличения двустороннего взаимодействия. Он также подчеркнул важность совместных инфраструктурных проектов. Александр Вучич подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность всех государств-членов ООН, в том числе Украины. Позиция Сербии в отношении территориальной целостности Украины остается принципиальной и неизменной. Мы будем продолжать эту принципиальную политику, и никаких "но" в этом вопросе, Вучич заявил, что Сербия поддерживает европейскую интеграцию Украины и готова помогать Киеву на этом пути. Он подчеркнул, что Белград не будет ставить под сомнение стремление Украины к вступлению в ЕС. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и как можно скорее их закрыла, Вучич подчеркнул, что Сербия готова делиться своим опытом и делать все возможное, чтобы поддержать Украину на пути в Европейский Союз. Он заверил, что Белград не будет создавать препятствий для европейских устремлений Киева. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов. Со стороны Сербии документ подписал министр сельского, лесного и водного хозяйства Драган Гламочич, со стороны Украины – посол Украины в Сербии Александр Литвиненко. Документ предусматривает развитие сотрудничества между Украиной и Сербией в соответствующих сферах.
Что еще сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Вучичем
Таких денег, которые Россия тратит на войну, у Украины нет и не будет, – Зеленский
Украина имеет договоренности о ежемесячных поставках ракет для системы Patriot из США, – Зеленский
В Украине фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции, – Зеленский
Вучич не уверен в скором вступлении Украины в ЕС
– подчеркнул Вучич.
– сказал Зеленский.
Зеленский рассказал, кто может помочь с ракетами для ПВО
Сербия возьмет под свою опеку украинский город, пострадавший от войны
– заявил Вучич.
– заявил Зеленский.
Украина и Сербия намерены ускорить переговоры о зоне свободной торговли
– заявил Зеленский.
Сербия предоставит стране новый пакет гуманитарной помощи
– подчеркнул Зеленский.
Вучич впечатлен украинской железной дорогой
– сказал Вучич.
Сербия хочет расширить сотрудничество с Украиной в различных сферах
Белград поддерживает Украину на пути в Евросоюз
– подчеркнул сербский президент.
– сказал Вучич.
Зеленский и Вучич подписали меморандум
13 человек погибли в результате ударов по Украине только за последние 24 часа.
Российские удары направлены в основном против объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. У нас практически не осталось неповрежденных электростанций.
Есть конкретные проекты по развитию и восстановлению инфраструктуры, в первую очередь в Украине, которые мы можем реализовать вместе.
В 2026 году количество противоракетных ракет сократилось.
США будут ежемесячно выделять Украине противоракетные ракеты. У нас есть договоренность.
Я ежедневно общаюсь с представителями тех или иных государств Европы и Ближнего Востока, чтобы Украина получала – помимо американского пакета – дополнительные ракеты.
Мы благодарны за все более 20 пакетов санкций, но этого недостаточно. Сотни, тысячи элементов российской баллистики поступают из разных стран мира, почти со всех континентов, включая наших близких партнеров.
Президент Украины подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны Европы имеет огромное значение.
Украинская оборонная промышленность может производить оружие дешевле по сравнению с другими странами, а благодаря дополнительному финансированию – увеличить производство вдвое.
Точных сумм, в которых нуждается Украина, Владимир Зеленский не назвал, но отметил, что речь идет о больших деньгах – миллиардах. В то же время президент подчеркнул, что у Украины нет ресурсов, сопоставимых с ресурсами России, но с помощью Европы она может обеспечить себя всем необходимым.
В то же время Зеленский подчеркнул, что поставок недостаточно, и в 2026 году их объем меньше, чем в предыдущие годы.
Сейчас Украина ведет диалог с Европой по поводу поставок перехватчиков. В частности, с Польшей и Германией, которые располагают соответствующими ракетами, а также с Нидерландами и странами Скандинавии.
Также Зеленский отметил, что 4 года назад просил у Байдена лицензии на производство ракет для Patriot. И если бы тогда их предоставили, то сегодня Украина могла бы массово производить перехватчики.
Президент сообщил, что из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях.
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет окончания войны, достойного мира и использует все возможности для его достижения.
В то же время Украина и Сербия планируют усилить сотрудничество в энергетике.
Президент Сербии заявил, что европейская интеграция Украины может стать длительным процессом. По его словам, Украине предстоит пройти непростой путь, а окончательные решения будут зависеть от позиций европейских государств, которые могут различаться.
Несмотря на предостережения относительно сложности процесса, сербский президент заявил о поддержке Украины.
Я желаю удачи и всего наилучшего Украине. Мы как страна никогда не создадим проблем, не будем говорить "возьмите сначала нас", "не берите Украину". У Украины никогда не будет такой проблемы, по крайней мере с одной небольшой страной, такой как Сербия,
Весь мир должен знать, что мы хотим достойного мира и чтобы для этого были задействованы все возможности – в США, в Пекине, на Ближнем Востоке, во всех столицах мира, которые оказывают влияние на соответствующие процессы,
Владимир Зеленский заявил, что Украине в настоящее время не хватает ракет для эффективного противодействия российским баллистическим ударам.
В 2026 году ежемесячные поставки ракет для ПВО сократились по сравнению с прошлым годом, хотя у Киева есть договоренности о дальнейшем получении вооружения.
Зеленский отметил, что ключевые противоракетные системы производятся в США, поэтому Украина продолжает работать с Вашингтоном над получением необходимых ракет.
В то же время помочь Украине с системами и ракетами для ПВО могут Германия и Польша, которые обладают соответствующими возможностями.
Президент также сообщил, что Киев ведет переговоры с европейскими и ближневосточными государствами, чтобы получать дополнительные ракеты вне рамок американских пакетов помощи.
Среди стран, которые потенциально могли бы усилить украинскую ПВО, Зеленский назвал Южную Корею и Японию, однако пока их возможности ограничены внутренним законодательством.
Украина также хотела бы получить израильские системы противовоздушной обороны и готова была бы их приобрести, однако в настоящее время не располагает для этого необходимыми финансовыми возможностями.
Вучич сообщил о договоренности с президентом Украины о том, что одному из украинских городов, который существенно пострадал в результате войны, будет оказана помощь.
Мы возьмем под опеку один небольшой город в Украине, который был серьезно поврежден войной. И это то, что мы сделаем. Мы будем вкладывать в это значительные средства,
Он назвал это проявлением солидарности сербского народа с Украиной.
"Я считаю, что, в принципе, народ оценит такую поддержку со стороны сербского народа", – сказал Вучич.
Президент Украины сообщил, что после предложения Александара Вучича взять под опеку один из пострадавших от войны украинских городов украинская команда уже подготовила соответствующий план.
Наша группа уже ночью поработала, мы уже вернулись с планом. Я очень рад, что со стороны президента наблюдается положительная реакция. Благодарим Сербию,
Украина и Сербия договорились активизировать работу над соглашением о зоне свободной торговли.
Наши команды должны тщательно проработать этот вопрос, чтобы ускорить заключение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Сербией,
Он надеется, что к концу 2026 года стороны смогут подготовить все необходимое для заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.
Президент Украины сообщил, что Сербия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины.
Мы благодарны за то, что будет предоставлен новый пакет гуманитарной помощи от Сербии для Украины, в частности в сфере медицины и энергетики. Это для нас очень важно,
Вучич предложил в будущем совместно работать на рынках третьих стран. Среди возможных направлений он назвал Африку и Азию. По его словам, Киев и Белград могут создавать совместные проекты и экспортировать продукцию на эти рынки
В будущем между странами могут появиться конкретные договоренности о совместной работе. Уже в ходе предыдущих встреч стороны подробно обсуждали перспективы такого сотрудничества.
Президент Сербии рассказал, что во время своего недавнего визита в Киев его поразила украинская железнодорожная сеть. Он заявил, что Сербия могла бы многое перенять из украинского опыта в этой сфере.
Я был действительно восхищен железнодорожной сетью Украины,
Сербия заинтересована в изучении опыта Украины, в частности ее государственных компаний.
Президент Сербии сообщил о значительном росте объемов торговли между двумя странами. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около 430 миллионов, тогда как уже за первое полугодие этого года он достиг 351 миллиона.
Экономическое сотрудничество между странами будет продолжать расширяться.
Вучич отдельно отметил роль украинской железной руды в двусторонней торговле. По его словам, именно она является важнейшей позицией среди импорта Сербии из Украины.
Белград заинтересован в углублении сотрудничества с Киевом не только в сельском хозяйстве, но и в энергетике, торговле и других сферах. Президент Сербии заявил, что страны обладают потенциалом для значительного увеличения двустороннего взаимодействия.
Он также подчеркнул важность совместных инфраструктурных проектов.
Александр Вучич подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность всех государств-членов ООН, в том числе Украины.
Позиция Сербии в отношении территориальной целостности Украины остается принципиальной и неизменной.
Мы будем продолжать эту принципиальную политику, и никаких "но" в этом вопросе,
Вучич заявил, что Сербия поддерживает европейскую интеграцию Украины и готова помогать Киеву на этом пути. Он подчеркнул, что Белград не будет ставить под сомнение стремление Украины к вступлению в ЕС.
Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и как можно скорее их закрыла,
Вучич подчеркнул, что Сербия готова делиться своим опытом и делать все возможное, чтобы поддержать Украину на пути в Европейский Союз. Он заверил, что Белград не будет создавать препятствий для европейских устремлений Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.
Со стороны Сербии документ подписал министр сельского, лесного и водного хозяйства Драган Гламочич, со стороны Украины – посол Украины в Сербии Александр Литвиненко.
Документ предусматривает развитие сотрудничества между Украиной и Сербией в соответствующих сферах.