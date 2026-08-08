Об этом они заявили во время прямой трансляции Офиса Президента.

Что известно о пресс-конференции Зеленского с Вучичем?

8 августа в Сербии состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Александра Вучича. Глава украинского государства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Сербией, экономическое сотрудничество, европейскую интеграцию и вопросы безопасности.

Зеленский отметил, что Украина готова к конструктивной работе с Сербией на основе взаимного уважения и в интересах взаимной выгоды.

Пресс-конференция президентов Украины и Сербии: смотрите видео