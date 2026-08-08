Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Как Вучич относится к пути Украины в ЕС?

Вучич рассказал, что во время встречи с Зеленским они обсудили улучшение двусторонних отношений между Сербией и Украиной, а также евроинтеграцию обеих стран.

По словам политика, Сербия поддерживает Устав ООН и принцип территориальной целостности государств, а значит, и Украины.

Вучич заявил, что Сербия хочет, чтобы Украина как можно скорее открыла и закрыла все переговорные кластеры с ЕС. Белград готов сделать все возможное, чтобы помочь Украине на ее пути в Евросоюз.

В то же время в отношении собственных евроинтеграционных перспектив тон сербского президента был значительно сдержаннее. Он признал, что не видит реалистичного сценария для быстрого вступления Сербии в ЕС, несмотря на желание двигаться в этом направлении.

По словам Вучича, в рамках Евросоюза всегда найдутся страны, которые будут тормозить его расширение.

"Для нас они найдут хорватов, болгар, голландцев, а для Украины они найдут кого-то другого. Но я не вижу возможности в данный момент реалистично воплотить это на практике", – отметил он.

Несмотря на скептицизм в отношении темпов расширения ЕС, Вучич подчеркнул, что Белград не станет выступать против Украины ради собственных интересов.

"Мы не будем говорить: примите сначала нас, не принимайте Украину. У Украины никогда не будет такой проблемы, по крайней мере со стороны одной небольшой страны, такой как Сербия", – резюмировал президент Сербии.

Напомним, что Вучич не верит в скорое окончание войны России против Украины.