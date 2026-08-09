Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на поінформоване джерело, на посаду керівниці Нафтогазу розглядають кандидатуру колишньої прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Яку посаду може обійняти Свириденко?

Раніше очільником Нафтогазу був Сергій Корецький. Однак він став наступником Юлії Свириденко на посаді глави уряду після її звільнення.

Свириденко вже відмовилася від пропозиції стати пані послом України у Сполучених Штатах Америки. Так, нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що експрем'єрка може очолити Нафтогаз.

Такий варіант розглядається, але рішення не прийнято,

– сказало джерело медіа.

За словами співрозмовника видання, кадрове рішення пов'язане з потребою залучити додаткові гроші для енергетичної компанії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль раніше зазначав, що за різними сценаріями компанії знадобиться додатково близько 400 мільйонів євро на закупівлю газу, які планують знайти у міжнародних партнерів.

Як вже повідомлялося президент Володимир Зеленський проводив кілька зустрічей з експрем'єркою, але триває обговорення щодо її подальшої роботи.