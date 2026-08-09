Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, на должность главы "Нафтогаза" рассматривается кандидатура бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Какую должность может занять Свириденко?

Ранее главой Нафтогаза был Сергей Корецкий. Однако он стал преемником Юлии Свириденко на посту главы правительства после ее увольнения.

Свириденко уже отказалась от предложения стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Так, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что экс-премьер может возглавить Нафтогаз.

Такой вариант рассматривается, но решение не принято,

– сообщил источник изданию.

По словам собеседника издания, кадровое решение связано с необходимостью привлечь дополнительные средства для энергетической компании.

Министр энергетики Денис Шмыгаль ранее отмечал, что по разным сценариям компании понадобится дополнительно около 400 миллионов евро на закупку газа, которые планируется получить от международных партнеров.

Как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский провел несколько встреч с бывшим премьер-министром, но обсуждение ее дальнейшей работы продолжается.