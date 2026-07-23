Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, сообщает "РБК-Украина".

Какие должности могут занять Свириденко и Умеров?

По словам Зеленского, в настоящее время продолжаются обсуждения относительно дальнейшей работы как Свириденко, так и Умерова.

Я думаю об этом (о должности Умерова – 24 Канал). У нас идут переговоры с Рустемом и с Юлией (Свириденко – 24 Канал). Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США,

– заявил Зеленский.

Президент не уточнил, согласилась ли Свириденко на это предложение.

Также Зеленский рассказал о направлениях, на которых планирует привлечь Рустема Умерова. По его словам, речь идет о переговорном процессе по завершению войны, реализации Drone Deal и проекте Freya.

"Переговоры и окончание войны – он (Умеров – 24 Канал) будет заниматься этим. Drone Deal и Freya. Если нам повезет, если партнеры будут нам помогать – я думаю, что у нас получится. Это может стать новой страницей в деле защиты нашего государства", – подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский также говорил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей. Последним из предложенных вариантов стала должность вице-премьер-министра по военным инновациям.