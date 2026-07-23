Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в четверг, 23 июля, сообщает "РБК-Украина".
Что Зеленский предложил Федорову?
По словам Зеленского, последним из предложенных вариантов стала должность вице-премьер-министра по военным инновациям.
Очень важно, что должна быть координация с руководством Минобороны, с руководством нашей армии и, безусловно, с президентом Украины. Мы должны заниматься этим каждый день. Я предложил ему это,
– сказал глава государства.
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вечером следующего дня Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.
По сообщениям СМИ, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.
16 июля украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. Впоследствии Сырского действительно уволили с должности главнокомандующего ВСУ, однако временным исполняющим обязанности министра обороны назначили Евгения Хмару.
По словам президента, Хмара занимается решением вопросов, касающихся поставок для "дипстрайков" и "мидлстрайков", что обсуждалось с боевыми командирами и производителями оружия.