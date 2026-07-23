Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в четверг, 23 июля, сообщает "РБК-Украина".

Что Зеленский предложил Федорову?

По словам Зеленского, последним из предложенных вариантов стала должность вице-премьер-министра по военным инновациям.

Очень важно, что должна быть координация с руководством Минобороны, с руководством нашей армии и, безусловно, с президентом Украины. Мы должны заниматься этим каждый день. Я предложил ему это,

– сказал глава государства.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.

Вечером следующего дня Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.

По сообщениям СМИ, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

16 июля украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. Впоследствии Сырского действительно уволили с должности главнокомандующего ВСУ, однако временным исполняющим обязанности министра обороны назначили Евгения Хмару.

По словам президента, Хмара занимается решением вопросов, касающихся поставок для "дипстрайков" и "мидлстрайков", что обсуждалось с боевыми командирами и производителями оружия.