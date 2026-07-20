Соответствующее распоряжение № 723 от 17 июля было опубликовано на правительственном портале. До этого правительство отдельным постановлением назначило Хмару заместителем министра обороны.

Как Хмара оказался в правительстве?

17 июля президент Владимир Зеленский освободил Хмару от временного исполнения обязанностей главы СБУ и с должности начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Накануне Верховная Рада поддержала новый состав правительства, однако министров обороны и иностранных дел тогда еще не назначили. Президент не выдвинул своих кандидатур на эти должности, но отдельно заявил, что обязанности министра обороны будет исполнять именно Хмара.

Он руководил Центром специальных операций "Альфа" СБУ, это наиболее результативное уничтожение оккупантов на фронте… Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет,

– Владимир Зеленский, президент Украины.

Что было известно ранее?

По той же схеме правительство назначило и.о. министра иностранных дел Андрея Сибигу. Сначала его сделали первым заместителем министра, а уже потом возложили на него обязанности главы МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что после отставки Кабинета министров 16 июля Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Также правительство определилось с временными исполняющими обязанности министра обороны и министра иностранных дел – Евгением Хмарой и Андреем Сибигой соответственно.