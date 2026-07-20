Відповідне розпорядження №723 від 17 липня опублікували на урядовому порталі. Перед цим уряд окремим рішенням призначив Хмару заступником міністра оборони.

Як Хмара опинився в уряді?

17 липня президент Володимир Зеленський звільнив Хмару від тимчасового виконання обов'язків голови СБУ та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Напередодні Верховна Рада підтримала новий склад уряду, однак міністрів оборони та закордонних справ тоді ще не призначили. Президент не вніс свої кандидатури на ці посади, але окремо заявив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме саме Хмара.

Він керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті… Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет,

– Володимир Зеленський, президент України.

Що було відомо раніше?

За тією ж схемою уряд призначив т.в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Спершу його зробили першим заступником міністра, а вже потім поклали на нього обов'язки керівника МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після відставки Кабінету Міністрів 16 липня Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Також уряд визначився із тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ – Євгенієм Хмарою і Андрієм Сибігою відповідно.