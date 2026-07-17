Про нові призначення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Що відомо про кадрові зміни в Міноборони та МЗС?

Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, також триває реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту: