Про нові призначення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Що відомо про кадрові зміни в Міноборони та МЗС?
Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики. За його словами, також триває реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:
- відновлюють Міністерство аграрної політики;
- створюють окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- розмежовують напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.