Про це президент України заявив під час спільної з Кіром Стармером пресконференції у четвер, 16 липня.

Що Зеленський каже про конфлікт Сирського та Федорова?

Володимир Зеленський заявив, що конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і відбувався “на різних рівнях”, тож справа була "не лише в особистостях".

Водночас, за словами глави держави, самі Сирський та Федоров також не могли знайти спільної мови.

Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають,

– сказав Зеленський.