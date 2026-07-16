Об этом президент Украины заявил в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером в четверг, 16 июля.

Что Зеленский говорит о конфликте между Сирским и Федоровым?

Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Генштабом и Минобороны носил системный характер и происходил "на разных уровнях", поэтому дело было "не только в личностях".

В то же время, по словам главы государства, сами Сырский и Федоров также не могли найти общий язык.

Я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочется, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации есть выбор – либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не дойдут согласия,

– сказал Зеленский.

Президент признал, что между Сырским и Федоровым не удалось достичь взаимопонимания, и ответственность за это частично лежит и на нем.

По словам Зеленского, Генштаб и Минобороны "должны работать самостоятельно, ежедневно, постоянно", не полагаясь каждый раз на вмешательство президента. Он подчеркнул, что эффективное сотрудничество между этими структурами остается для него одним из приоритетов.

Но и некоторые вопросы они должны решать на своем уровне. Поэтому последовательность своих действий я, безусловно, буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сам Михаил Федоров также прокомментировал конфликт с Александром Сырским. Министр пояснил, что его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив, ведь Сырский не был готов говорить о проблемах в армии.

По словам Федорова, Сырский "придумал, как расколоть страну".