Як саме проходили протести у різних містах нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як проходили протести у різних містах України 17 липня?

Київ

В українській столиці мітинги традиційно проходять поблизу театру імені Івана Франка, що в центрі міста. Люди вийшли з картонками, вимагаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також відставити з поста головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Протести у Києві вранці 17 липня / Фото Укрінформу

На акції зібралися кілька сотень людей. Учасники вигукують "Руки геть від Федорова", "Влада – це народ", а також скандують "Сирського геть".

Масштаби акції у Києві / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"

Активісти кажуть, що о 20:00 людей на акції може стати більше.

Надписи на картонках під час протесту у Києві 17 липня / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"