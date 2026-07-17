Как именно проходили протесты в разных городах нашей страны – читайте в материале 24 Канала.

Как проходили протесты в разных городах Украины 17 июля?

Киев

В украинской столице митинги традиционно проходят возле театра имени Ивана Франко, расположенного в центре города. Люди вышли с плакатами, требуя вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а также отстранить от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Протесты в Киеве утром 17 июля / Фото Укринформа