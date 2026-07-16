Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
Хто буде у складі нового Кабміну?
Спікер Верховної Ради оприлюднив повний список призначень з подання. Зокрема, на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики запропонували Дениса Шмигаля.
До складу уряду Сергія Корецького також планують призначити:
- Тетяну Бережну – віцепрем'єр-міністеркою з гуманітарної політики та міністеркою культури;
- Всеволода Ченцова – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Віталія Безгіна – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту;
- Андрія Бутенка – міністром освіти і науки;
- Івана Вигівського – міністром внутрішніх справ;
- Тараса Висоцького – міністром аграрної політики та продовольства;
- Миколу Калашника – міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту;
- Віталія Кіма – міністром у справах ветеранів;
- Олександра Кравченка – міністром економіки та довкілля;
- Віктора Ляшка – міністром охорони здоров'я;
- Сергія Марченка – міністром фінансів;
- Дениса Маслова – міністром юстиції;
- Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім'ї та єдності;
- Оксану Ферчук – міністеркою цифрової трансформації.
За словами Стефанчука, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом. Відбудеться це відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради та закону "Про Кабінет Міністрів України".Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, цього ж дня нардепи проголосували за призначення Сергій Корецького на посаду Прем'єр-міністра України. Рішення підтримали 289 депутатів.