Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Кто войдет в состав нового Кабмина?

Спикер Верховной Рады обнародовал полный список назначений по представлению. В частности, на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики предложили Дениса Шмыгаля.

В состав правительства Сергея Корецкого также планируется назначить:

Татьяну Бережную – вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министерке культуры;

Всеволода Ченцова – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Виталия Безгина – министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

Матвея Бедного – министром молодежи и спорта;

Андрея Бутенко – министром образования и науки;

Ивана Выговского – министром внутренних дел;

Тараса Высоцкого – министром аграрной политики и продовольствия;

Николая Калашника – министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;

Виталия Кима – министром по делам ветеранов;

Александра Кравченко – министром экономики и окружающей среды;

Виктора Ляшко – министром здравоохранения;

Сергея Марченко – министром финансов;

Дениса Маслова – министром юстиции;

Дениса Улютина – министром социальной политики, семьи и единства;

Оксана Ферчук – министерша цифровой трансформации.

По словам Стефанчука, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время. Произойдет это в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом "О Кабинете Министров Украины".

Напомним, в этот же день нардепы проголосовали за назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Решение поддержали 289 депутатов.