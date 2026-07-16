Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук.
Кто войдет в состав нового Кабмина?
Спикер Верховной Рады обнародовал полный список назначений по представлению. В частности, на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики предложили Дениса Шмыгаля.
В состав правительства Сергея Корецкого также планируется назначить:
- Татьяну Бережную – вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министерке культуры;
- Всеволода Ченцова – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Виталия Безгина – министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;
- Матвея Бедного – министром молодежи и спорта;
- Андрея Бутенко – министром образования и науки;
- Ивана Выговского – министром внутренних дел;
- Тараса Высоцкого – министром аграрной политики и продовольствия;
- Николая Калашника – министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
- Виталия Кима – министром по делам ветеранов;
- Александра Кравченко – министром экономики и окружающей среды;
- Виктора Ляшко – министром здравоохранения;
- Сергея Марченко – министром финансов;
- Дениса Маслова – министром юстиции;
- Дениса Улютина – министром социальной политики, семьи и единства;
- Оксана Ферчук – министерша цифровой трансформации.
По словам Стефанчука, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время. Произойдет это в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом "О Кабинете Министров Украины".Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Напомним, в этот же день нардепы проголосовали за назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Решение поддержали 289 депутатов.