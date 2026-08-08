Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Что известно о новом возможном назначении Свириденко?

По словам народного депутата, сразу несколько источников подтвердили ему информацию о возможном назначении Юлии Свириденко руководителем Нафтогаза. По предварительному плану, сначала ее могут назначить исполняющей обязанности главы компании, а впоследствии – утвердить на должности постоянного генерального директора.

В то же время процедура назначения имеет свои юридические нюансы, ведь кадровые решения должны проходить через Раду компании.

Для реализации этого сценария, по словам Ярослава Железняка, в состав Наблюдательного совета Нафтогаза в ближайшее время планируется назначить еще одного представителя государства – заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Соболева, почему ожидается проведение конкурса и официальное утверждение.

Интересно, что бывшим главой НАК "Нафтогаз" является нынешний премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Напомним, недавно Владимир Зеленский несколько раз встречался с Юлией Свириденко для обсуждения ее дальнейшей деятельности. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин не стал раскрывать содержание этих встреч, отметив, что об этом станет известно позже.

Ранее Свириденко предлагали возглавить посольство Украины в США, но она отказалась от этой должности.